⚡️ Soldes 2019 : Samsung Galaxy J5 16Go - Or à 129€ via ODR de 30€

Vous pourrez ainsi vous rendre chez Cdiscount pour y découvrir lede 2017, qui passe à 129 euros au lieu de 229 euros habituellement en cumulant le rabais des soldes, et une ODR de 30 euros. Pour en savoir plus sur cette ODR, rien de bien compliqué, il suffit d'aller faire un tour sur cette page.Le Samsung Galaxy J5 est un téléphone moyen format possédant un écran Super AMOLED de 5,2 pouces pour une définition de 1280 par 720 pixels. Il est équipé d'un processeur Exynos 7870 cadencé à 1,6 GHZ, et est soutenu par un GPU Mali T830 MP2 et 2 Go de RAM. Côté stockage, comptez sur 16 Go, qu'il sera possible d'étendre jusqu'à 256 Go via le port microSDXC. Ce terminal dispose aussi de deux appareils photo. Le premier, en façade, possède un capteur 5 mégapixels, tandis que le second, à l'arrière, peut compter sur un capteur 13 millions de pixels et sur un flash LED.