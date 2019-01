⚡️ Soldes 2019 : Appareil photo compact CANON G9X MKII + ETUI + 16GO à 320€ au lieu de 400€

Le PowerShot G9X Mark II de chez Canon est un appareil photo compact équipé d'un processeur CMOS 1.0 de 20,1 mégapixels, et d'un processeur Digic7 lui permettant de prendre des images d'une très grande qualité. Pour faciliter la prise de vue, et améliorer le rendu de l'image, il peut aussi compter sur un autofocus performant, et une stabilisation intelligente. Il est en outre équipé d'un objectif fixe de 28-84 mm f/2.4-9 qui permettra de prendre des photos même par faible luminosité. Sur l'arrière, vous pourrez trouver un écran tactile 3 pouces qui facilitera la prise de vue, et vous permettra de naviguer très simplement dans les menus et les réglages. Cet appareil vous donnera aussi l'occasion de capturer des vidéos en FullHD à 60 images par secondes, et vous pourrez utiliser la connexion Wi-Fi, NFC ou Bluetooth pour utiliser ses fonctionnalités connectées.