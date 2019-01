⚡️ Soldes 2019 : Smartphone WIKO VIEW2 à 170€ au lieu de 200€

Le Wiko View2 dispose d'une dalle IPS de 6 pouces avec une définition de 1528 par 720 pixels, et est équipé d'un processeur Snapdragon 435 MSM8940 cadencé à 1,4 GHZ, supporté par 3 Go de RAM. Côté stockage, vous pourrez compter sur 32 Go, que vous pourrez étendre jusqu'à 128 Go grâce au port MicroSD disponible. Niveau autonomie, la batterie de 3000 mAh vous permettra de tenir jusqu'à 30h en communication. Ce terminal dispose aussi, de manière assez classique, de deux appareils photos. Le premier en façade, possède un capteur 16 millions de pixels, tandis que le second, sur l'arrière, pourra compter sur un capteur 13 mégapixels.