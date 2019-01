🔥 Apple, PS4, Dyson, Samsung : notre sélection des meilleurs bons plans en ce début de soldes

Soldes d'hiver 2019 : les offres à ne pas manquer pour le premier jour

Barre de son LG SJ2 160W + Caisson de basses sans fil à 69,99€

Smart Tv 4K Samsung UE43NU7092KXXC 43" à 349,99€

Aspirateur balai DYSON V7 MOTORHEAD PRO à 330€

Smartphone Samsung Galaxy S7 32 GO à 300€

iPhone 8 64Go - Rouge à 599€

iPhone X 64Go - Gris sidéral à 769,99€

Casque audio MARSHALL MONITOR à 99€

Enceinte Bluetooth PHILIPS BT7900 NOIR à 50€

Pack PS4 500 Go FIFA 19 + Assassin's Creed Odyssey à 349,99€

L'écran gamer Acer KG241bmiix 1ms 24 pouces à 99,99€

Pour vous aider à vous y retrouver au sein de ces milliers d'objets en promotion, la Team Clubic Bons Plans à mis les bouchées doubles pour vous dégoter, dès le coup d'envoi, quelques bonnes affaires susceptibles de vous intéresser, que nous avons regroupées au sein d'une sélection, semblable à celles que nous vous avions déjà proposées durant en amont des fêtes de fin d'années. Au programme : des téléphones Apple ou Samsung, un pack PS4 bien garni ou encore du matériel audio.Pour cette première sélection des soldes d'hiver 2019, nous avons décidé de traiter un large éventail de produits, en nous concentrant tout de même sur des promotions qui nous ont semblées incontournables. Un travail de fourmi réalisé par les vaillants membres de la Team Clubic Bons Plans qui épluche sans relâche les linéaires virtuels des différents sites marchands. Résultat des courses, nous sommes fiers de vous présenter dix offres particulièrement intéressantes, qui portent aussi bien sur des mobiles que sur des téléviseurs, des casques audio ou bien des téléviseurs.Nous sommes à peu près certains que vous trouverez quelque chose à vous plaire dans le tas. Dans le cas contraire, vous pouvez toujours aller faire un tour sur, et qui sera mise à jour en continu durant la période des soldes.Si l'intégralité des offres présentées dans cette sélection demeurent intéressante, nous vous recommandons toutefois plusieurs d'entre elles plus particulièrement. Si vous êtes amateur de beau son, la barre de son LG SJ21 et son caisson de basse sans fil à 69,99 euros, ou le casque Marshall Monitor qui tombe à 99 euros sont ainsi très intéressants.Côté téléphone, et même si cela reste une somme assez importante, la baisse de prix sur l'iPhone X, dans sa version Gris Sidéral 64 Go, le faisant tomber à 769,99 euros reste une très bonne affaire pour un téléphone de ce calibre. Et pour nos amis gamers, allez jeter un œil à l'offre sur l'écran gamer ACER KG241bmiix, un écran 24 pouces FHD Freesync qui passe à 99 euros durant les soldes.