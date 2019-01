🔥 Soldes 2019 : Aspirateur balai DYSON V7 MOTORHEAD PRO à 330€ au lieu de 380€

Marque bien connue pour ses aspirateurs sans sac et qui ne perdent pas leur aspiration (ainsi que pour des ventilateurs diablement rafraichissantes), Dyson propose des produits d'une rare efficacité qui rendront vos sessions ménages un peu moins pénibles. Ce Dyson V7 Motorhead Pro se présente sous la forme d'un balais qui pourra nettoyer votre logement en profondeur, et ce, du sol au plafond grâce à sa brosse motorisée qui ira chercher les saletés sur les sols durs comme sur les moquettes. Son moteur spécialement étudié assurera une aspiration puissante en continu, afin de capturer les particules de poussières et ne pas les laisser s'échapper. Avec une autonomie de 20 minutes en utilisant la brosse motorisée, et sa station de rechargement murale, vous pourrez faire votre ménage en un temps record, et éviter les inconvénients des fils, et de ce satané traineau qui ne cesse de se renverser et de se coincer dans les moindres recoins.