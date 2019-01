⚡️ Soldes 2019 : Smart Tv Samsung UE49NU7372KXXC 4K incurvée 49" à 469€

Equipé d'une dalle LCD à rétroéclairage LED de 49 pouces, ce téléviseur Samsung UE49NU7372KXXC dispose d'une définition de 3840 par 2160 pixels, autrement appelée 4K. Avec ses bords fins et son écran incurvé, elle trouvera sans peine sa place dans votre salon, et vous proposera une qualité d'image incomparable grâce à ses nombreuses technologies embarquées, comme la gestion de la HDR, le PurColor, le UHD Dimming ou encore l'Auto Depth Enhancer. De quoi profiter d'une image vive, colorée, pleine de contrastes et de profondeur. Comme de nombreux autres modèles de la marque, cette TV possède aussi une tripotée de fonctionnalités connectées qui vous permettront bien évidemment d'aller faire un tour sur vos services de streaming préférés, mais aussi de jouer à vos jeux préférés grâce par exemple au Steam Link.