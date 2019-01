🔥 Soldes 2019 : Smart Tv Haier LE55Q6500U 4K HDR incurvée 55" à 399,99€

Le téléviseur Haier LE55Q6500U est équipé d'une dalle LED incurvée de 55 pouces doté d'une définition de 3840 par 2160 pixels (soit de la 4K), avec un temps de réponse gris à gris de 8,5 ms, et une luminosité de 330 cd-m2. Très élégante grâce à son design incurvé et ses bords très fins, cette TV possède aussi de nombreuses fonctionnalités permettant d'améliorer l'image afin de la rendre plus fine, d'augmenter les contrastes, et de jouir de couleurs plus vibrantes (HDR). Equipée de deux hauts parleurs fonctionnant avec la technologie dbx-tv, ce téléviseur propose aussi des fonctionnalités connectées permettant d'aller naviguer sur internet, et d'accéder à vos services de streaming et de VoD préférés en un instant.