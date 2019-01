🔥 Soldes 2019 : Apple iPhone 6S 16GO à 300€ au lieu de 630€

Si l'iPhone 6S commence à dater un tantinet, il n'en demeure pas moins un terminal tout ce qu'il y a de plus efficace. Dans ses entrailles, vous pourrez découvrir un processeur A9 cadencé à 2 GHz, soutenu par 1 Go de RAM. Vendu dans sa version Gris sidéral, il possède 16 Go de stockage afin que vous puissiez y stocker applications, musiques et jeux. Il est en outre équipé de deux appareils photos : le premier en façade avec un capteur 5 mégapixels, et le seconde à l'arrière avec un capteur 12 mégapixels capables de capturer des vidéos en 4K. Côté écran, comptez sur une dalle IPS LCD de 4,7 pouces doté d'une définition de 1334 par 750 pixels pour 326 DPI.