⚡️ Soldes 2019 : Smart Tv 4K Samsung UE43NU7092KXXC 43" à 349,99€

La Samsung UE43NU7092KXXC est une TV Led équipée d'une dalle de 43 pouces à la définition de 3840 par 2160 pixels, que l'on connait aussi sous le nom de 4K UHD. D'une sobriété à toute épreuve avec sa robe noire et ses bords extrêmement fins, elle s'intégrera sans aucuns soucis dans votre intérieur. Elle bénéficie en outre de nombreuses fonctionnalités permettant d'améliorer l'image, tels que le Digital Clean View, le Mega Contrast ou la technologie PureColor. Compatible avec la HDR et disposant de l'UHD Dimmijng qui améliorent tous deux le rendu des couleurs, ce téléviseur possède aussi différents modes (jeu, cinéma, etc), afin que l'image colle toujours au mieux à vos activités. Elle dispose aussi de nombreuses fonctionnalités connectées, que ce soit pour enrichir vos programmes, ou aller faire un tour sur vos services de VoD préférés.