🔥 Soldes 2019 : Ecouteurs BEATS URBEATS 2 à 30€ au lieu de 100€

Notre team de vaillants trouveurs de bons plans a en effet écumé les différentes boutiques en ligne pour vous dégoter ce qu'il s'y fait de mieux en matière de bons plans. Et en allant faire un tour chez Darty, ils ont découvert ces écouteurs intra-auriculairesà 30 euros au lieu de 100 habituellement.Marque bien connue pour ses casques, Beats possède aussi une gamme d'écouteurs intra-auriculaire, dont ces Urbeats 2 sont les fiers représentants. Conçus avec le soin habituel de la marque, ils proposent un son de qualité qui fera le plaisir des passionnés de musique. Avec leur coque en métal, qui prévient les vibrations et sons indésirables, ces écouteurs sont aussi très résistants et pourront vous accompagner dans toutes vos activités. Pour ne rien gâcher, les Urbeats 2 sont équipés d'un câble plat, qui évite les sacs de nœuds lorsque vous entreposez vos écouteurs dans votre poche.