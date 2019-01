🔥 Soldes 2019 : Barre de son LG SJ2 160W + Caisson de basses sans fil à 69,99€

Sobre et compacte, cette barre de son 2.1 de chez LG vise à s'intégrer simplement, et en toute discrétion dans votre intérieur. Pour éviter les entrelacs de câble, elle possède un caisson de basse sans-fil qui fonctionnera grâce à une connexion Bluetooth 4.0. Avec une puissance totale de 160 W, dont 100 W uniquement pour le caisson de basse, vous pourrez bénéficier d'un son puissant mettant l'accent sur les graves grâce au système Bass Blast. La barre de son côté possède de haut-parleur de 30 W chacun. Ce système home cinema est compatible avec le Dolby Digital AC-3, et prend en charge les formats WMA, MP3 et LPCM.