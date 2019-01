⚡️ Soldes 2019 : Reflex CANON EOS 6D + EF 24-105MM F/3.5 - 5.6 IS STM à 1200€ au lieu de 2100€

Le Canon EOS 6D est équipé d'un capteur plein format CMOS à 20,2 millions de pixels, ainsi que du processeur Digic 5+ qui lui permet de gagner en netteté sans empiéter sur le niveau de détail des images capturées. Sur sa face arrière, vous pourrez découvrir un écran LCD de 7,6 cm pour vous aider lors de la prise de vue. Vous pourrez aussi bénéficier de la connectivité de cet appareil pour suivre vos déplacements (fonction GPS) et ainsi tagger plus facilement vos clichés, ou bien profiter de sa connexion Wi-Fi pour le relier à un appareil externe, et faciliter la prise de vue déportée. Cet appareil est livré en pack avec son objectif EF 24-105 mm f/3.5-5.6 IS STM afin que vous puissiez commencer à photographier dès réception.