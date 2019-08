Apple se lance dans l'ASMR pour promouvoir ses iPhone XS et XS Max

© Apple

Un pro des belles images aux commandes

Une série de vidéos à visionner

Source : Apple

Un pari osé quand on sait que dans ces vidéos, la qualité du son et de l'image ont toute leur importance.L'), provoque une sensation toute particulière, un petit frisson qui vous parcourt le dos, censé vous détendre. Il est de plus en plus pratiqué sur, et ces vidéos regorgent d'ingéniosité, autant sur le plan audio que vidéo, pour vous faire du bien.Pour prouver la qualité de ses appareils,s'est donc lancé le pari de réaliser ce type de vidéos. La marque à la pomme n'a cependant pas confié son tournage à un amateur puisque c'estqui tient le smartphone, unFogel n'en est pas à ses débuts puisqu'il possède la société de productionbasé à Salt Lake City et a déjà travaillé, entre autres, pourouAnson Fogel à donc filmé, pour, une série de quatre vidéos dans lesquellesCes petits films de cinq à dix minutes mettent en scène des situations reposantes et des sons familiers.Apple nous fait ainsi écouter un, où l'odeur du bois vous englobe ; uneoù celle-ci vous entoure de son atmosphère reposante et de sa lumière douce ;, et qui vous donne envie de vous lover sous un plaid ; ou encore les vagues s'écrasant sur la plage de Neskowin et une voix vous racontant l'histoire de la forêt fantôme.Un pari a priori réussi pour la firme de, qui montre ainsi iPhone XS et XS Max.