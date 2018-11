🔥 L'Apple iPhone X 64Go à 788€ au lieu de 899€ (noir ou blanc) pour le Black Friday

L'iPhone X est tout aussi connu pour son design ou son procédé de reconnaissance faciale, mais également son prix, qui a largement dépassé la barre symbolique des 1000€. Un tarif qui a pu décourager beaucoup de fans de la marque, mais qui grâce au Black Friday n'est plus qu'un mauvais souvenir. Découvrez le premier iPhone équipé d'un écran Oled de 5,5 pouces, son double capteur photo et un design entièrement réalisé en verre et en acier pour un tarif jamais vu de 788€. Ce smartphone est équipé également de la puce A11 Bionic, offrant d'excellentes performances pour toutes les applications et une fluidité impeccable lors de l'utilisation.