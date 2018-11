Apple reprend la production de l'iPhone X à cause des ventes décevantes du XS

L'iPhone X à la rescousse !

Il y a quelques semaines maintenant, Apple lançait en boutiques ses nouveaux iPhone, avec les modèles Xs et Xs Max, sans oublier la déclinaison plus "abordable" Xr . Des modèles qui étaient censés nous faire oublier instantanément l'ancestral iPhone X, dont la production avait d'ailleurs été stoppée dès le lancement des nouveaux modèles.Toutefois, selon The Wall Street Journal, Apple aurait été contraint de reprendre la production de son iPhone X, la faute à des iPhone Xs et Xs Max moins en forme que prévu, et à un deal avec Samsung, le fournisseur des dalles OLED. En effet, visiblement en-deçà des objectifs de commandes fixés avec le géant coréen, Apple doit s'en remettre à son premier modèle OLED pour tenter de solutionner le souci avec son partenaire, mais néanmoins meilleur ennemi.Selon divers analystes, les ventes des trois nouveaux modèles d'iPhone seraient moins bonnes qu'escompté, et même l'iPhone Xr serait mis à mal par un autre smartphone à la pomme, l'iPhone 8. Toutefois, il est toujours difficile de savoir réellement comment se portent les ventes d'iPhone chez Apple, le groupe américain ayant toujours été très discret à ce propos.Reste à savoir maintenant si les informations dévoilées par le Wall Street Journal sont authentiques, et s'il faut s'attendre au retour de l'iPhone X dans les boutiques Apple prochainement. Un iPhone X qui, pour l'heure, n'est plus proposé sur l'Apple Store, la gamme iPhone étant composée simplement des iPhone 7, 8 et iPhone Xr et Xs/Xs Max.