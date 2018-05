Super Weekend eBay : l’iPhone X gris sidéral 64 Go à 899 euros au lieu de 1199 euros

Une garantie étendue

Modifié le 25/05/2018 à 15h36

Décidemment, eBay ne fait pas dans la dentelle avec ses offres du Super Week-End. Le site fait en effet équipe avec le vendeurpour proposer l'iPhone X Gris sidéral 64 Go avec une ristourne de 300 euros. De quoi récupérer le dernier téléphone de la marque à 899 euros au lieu de 1199 euros et ainsi réaliser une jolie économie de 25%.Comme toutes les autres offres mises en avant durant le Super Week-End il s'agit bien évidemment d'un produit neuf, qui bénéficie de la garantie client eBay et de frais de ports offerts. Cerise sur le gâteau, ce produit bénéficie d'une garantie étendue à 24 mois par le vendeur.Dernier né d'Apple, l'iPhone X est un petit bijou qui allie élégance dans son design et efficacité matérielle. Sa grande force réside dans son écran Super Rétina HD d'une résolution de 2436 par 1125 pixels, compatible HDR et proposant du multi-touch OLED. Une véritable petite merveille qui occupe la quasi-totalité du terminal, jusqu'aux bords arrondis du boitier. Il dispose en outre d'un revêtement résistant aux traces de doigts, et sa construction lui permet de résister aux éclaboussures, à l'eau et à la poussière.A l'intérieur, il dispose de la puce A11 d'Apple et de son architecture 64 bits et d'un stockage de 64 Go pour y loger vos applications. La caméra arrière et ses 12 millions de pixels dispose en outre d'un téléobjectif à stabilisation optique qui vous permettra de capturer très simplement tout ce qui vous passe devant les yeux. La caméra avant pour sa part, vous permettra d'accéder à tout un tas de nouvelles fonctionnalités, comme la reconnaissance faciale, ou les animojis.