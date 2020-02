Coronavirus : le gouvernement japonais offre 2 000 iPhone aux passagers du paquebot Diamond Princess

Passer outre les blocages régionaux

Le paquebot Diamond Princess mouille à quai de Yokohama depuis le 3 février et ses quelque 3 711 passagers ont pour interdiction d'en sortir. 285 cas de nouveau coronavirus y ont été confirmés, et les passagers sont consignés depuis deux semaines dans leur cabine.Le geste du gouvernement japonais n'est pas signe d'un quelconque dédommagement pour les clients du Diamond Princess.En réalité, ces iPhone connectés au réseau de l'opérateur SoftBank permettront aux clients placés en quarantaine de pouvoir dialoguer avec un médecin par l'intermédiaire de l'application du ministère de la Santé — laquelle est géolocalisée, et donc inaccessible aux étrangers.D'après le blog Macotakara qui relaie l'information, les passagers du Diamond Princess devront rendre les iPhone une fois leur calvaire terminé. Échéance qui, pour le moment, ne semble pas près d'arriver : seuls 713 passagers auraient pour le moment été dépistés par les autorités.