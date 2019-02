L'iPhone 5G ne devrait pas arriver sur le marché avant 2020

Uladzik Kryhin / Shutterstock.com

Apple garde confiance en Intel, mais sera sans doute en retard

Pour relever le défi de la. Mais la relation entre les deux géants américains s'est tendue ces derniers temps. En cause ? La difficulté qu'a Intel à résoudre l'épineux problème de la dissipation de chaleur causée par la, qui sert de test et qui aurait fait perdre patience à Apple, selon une source relayée par Fast Company. Le souci entraîne aussi une chute de la durée de vie de la batterie, et la chaleur peut être ressentie à l'extérieur même du téléphone.Mais ce retard n'empêche tout de même pas Cupertino d'envisager la sortie de son iPhone 5G en 2020.Malgré les doutes, Apple garde confiance en Intel. La société dirigée par Tim Cook a tout de même discuté avec un autre fabricant de puces, MediaTek, une entreprise taiwanaise qui a déjà collaboré avec Lenovo, Acer, Alcatel ou encore Xiaomi sur des gravures allant de 10 à 65 nanomètres (Intel souhaite fabriquer sa puce finale, la 8161, en utilisant un processus de 10 nanomètres, plus efficace et plus rapide).Apple n'a cependant pas été convaincu par une société qui n'équipe pas d'appareils haut de gamme. Et l'entreprise n'aurait pas osé se rapprocher de Qualcomm, alors que les deux se battent en justice.L'informateur de Fast Company précise donc que du côté d'Apple, on estime avoir encorele temps de résoudre les problèmes liés à la plateforme modem d'Intel.Mais le temps presse... Oppo, Huawei et Xiaomi par exemple ont l'intention de proposer leur modèle 5G dès l'an prochain.