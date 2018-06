L’iPhone 8 64 Go à 633 euros et 95 euros en cadeau jusqu'à 18h

Bienvenue dans le Club Rakuten

Qualité et efficacité

Modifié le 20/06/2018 à 16h47

Pour bénéficier de ce tarif attrayant, vous n'aurez pas trente-six solutions, et devrez aller faire un tour chez Rakuten PriceMinister. Vous pourrez alors découvrir cet iPhone 8 neuf, dans sa version 64 Go et en coloris Or à 633,41 euros au lieu de 653. Une petite promotion certes, mais qui devient intéressante lorsque l'on fait partie du Club Rakuten.En effet, après vous être inscrit gratuitement, vous pourrez obtenir un bon d'achat de 95,10 euros à valoir sur vos prochains achats. Un petit cadeau fort sympathique, à ne pas négliger si jamais vous souhaitez changer de terminal. Sachez aussi que vous bénéficierez de la livraison gratuite, et pourrez demander un paiement en plusieurs fois.Si l'iPhone 8 n'atteint pas le niveau de l'iPhone X, il n'en reste pas moins un très bon téléphone. Equipé de la puce A11 Bionic, supplée par le coprocesseur M11 Motion, il embarque aussi 2Go de RAM et 64 Go de stockage, ce qui sera amplement suffisant pour toutes les applications que vous pourrez utiliser, jeux compris.Avec son écran LCD de 4,7 pouces disposant d'une définition de 1334 par 750 pixels, et son appareil photo 12 millions de pixels, vous pourrez capturer des vidéos jusqu'en 4K, ou réaliser des ralentis, timelapses et autre joyeuseté du genre sans sourciller.