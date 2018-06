Soldes : l'iPhone 7 32 Go à 489 euros chez Cdiscount

L'iPhone et la flore

Un mobile solide et efficace

Modifié le 28/06/2018 à 14h44

Une fois encore, Cdiscount nous propose une très jolie offre en ce début de soldes. En allant faire un tour sur la plateforme de vente en ligne, vous pourrez en effet découvrir un iPhone 7 32 Go, dans sa version noir de jais ou autres coloris, à 489 euros au lieu de 639 euros. Une réduction de 150 euros qui pourra en inciter certains à craquer pour ce très joli terminal.Si ce produit n'est pas vendu directement par Cdiscount, le vendeur fait partie des partenaires pro du site, et c'est Cdiscount qui se charge de la livraison. Il s'agit bien évidemment d'un produit neuf, et vous pourrez bénéficier de la livraison gratuite en France métropolitaine.Sorti en 2016, l'iPhone 7 est équipé de la puce A10 Fusion d'Apple, qui lui procure 40% de puissance en plus par rapport aux téléphones de la génération précédente (iPhone 6S et 6+). Avec ses 2 Go de RAM, et 32 Go de stockage, ce terminal pourra vous accompagner dans vos tâches quotidiennes sans sourciller. Il s'agit aussi d'un des premiers modèles à se débarrasser de la prise jack pour proposer des EarPods équipé d'un port Lightning.Côté écran, cet iPhone 7 peut compter sur une dalle IPS Retina HD doté d'une définition de 1334 par 750 pixels, qui vous donnera l'occasion d'apprécier à leur juste valeur les photos prises par le capteur 12 millions de pixels. Ce dernier vous permettra non seulement de filmer en Full HD à 60 images par secondes, mais aussi de réaliser des ralentis en 720p à 240 images par secondes, voir en 4K à 30 images par secondes.