De grosses promotions sur les iPhone 7 et 6 chez Cdiscount

Une jolie affaire

Deux modèles pour un choix

iOS 11.4 : AirPlay2 et Messages dans iCloud

Apple vient de sortir la version 11.4 d'iOS. Deux nouveautés majeures sont au programme : la synchronisation de l'application Messages à travers les différents appareils Apple via iCloud et un nouveau AirPlay, beaucoup plus fonctionnel. Voir.

Modifié le 31/05/2018 à 17h51

Si l'envie de quitter Android, ou de remplacer votre iPhone vieillissant vous démange, c'est peut-être cette promotion qui vous aidera à franchir le pas. Cdiscount vous propose en effet d'acquérir un iPhone 6 Gris en version 32 Go à 279 euros au lieu de 459 euros, ou bien un iPhone 7 noir lui aussi en 32 Go pour 499 euros au lieu de 639.Une bien belle affaire donc, qui vous permettra de récupérer cet iPhone 6 à -36%, et l'iPhone 7 à -21%. S'il s'agit de produits vendus par des vendeurs pro, ces derniers ont été sélectionnés par Cdiscount, qui se charge de l'expédition. Bien évidemment, il s'agit là de produits neufs, et les frais de ports sont offerts par Cdiscount.Si l'iPhone 6 commence à accuser son âge, il demeure un téléphone on ne peut plus honnête qui embarque un écran Retina HD de 4,7 pouces avec une dalle IPS d'une définition de 1334 par 750 pixels. Il est équipé de la puce A8 dotée d'une architecture 64 bits, de 32 Go de stockage ainsi que d'une caméra 8 millions de pixels à l'arrière contre 1,2 millions à l'avant. Ce terminal est bien évidemment compatible avec les bandes de fréquences 4G française, et dispose du Bluetooth 4.0.L'iPhone 7 pour sa part, constitue un pas en avant significatif par rapport à l'iPhone 6. S'il propose un écran similaire à ce dernier, il embarque en revanche la puce A10 Fusion qui améliore grandement ses capacités de traitement. Il pourra aussi compter sur un appareil photo 12 millions de pixels, capable d'enregistrer de la vidéo en 4K à 30 images par seconde situé à l'arrière, tandis que l'appareil avant est pour sa part passé à 7 millions de pixels.