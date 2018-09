Xiaomi Mi 8 : notre test complet

Xiaomi Mi 8 : le contenu du coffret



Un chargeur de 18W Quick Charge 3 (à noter que le téléphone est compatible Quick Charge 4+)



Un câble USB-C



Un adaptateur USB-C / jack 3.5 mm



Une coque souple en silicone



La fiche technique



Écran OLED de 6,21 pouces occupant 86% de la façade sur un ratio de 18,7:9. Résolution 1080 x 2248 (402 dpi)



SoC Snapdragon 845 huit coeurs cadencés à 2,8 GHz



6 Go de RAM



64 Go ou 128 Go de stockage (non extensible via microSD)



Batterie de 3300mAh



Double APN dorsal de 12 MP ouvrant à f/1,8



APN frontal de 20 MP



Design et prise en main



Le Mi 8 aux côtés du Galaxy S8 et de l'iPhone XS



À gauche, l'iPhone XS, à droite, le Mi 8

Pas de certification IP sur le Mi 8



Si le Xiaomi Mi 8 jouait jusqu'ici la carte de la copie conforme du OnePlus 6, il est un détail qui a échappé au processus : la certification IP. Le Mi 8 n'en dispose pas, et se révèle ainsi vulnérable à la poussière et aux infiltrations d'eau.

Navigation et interface



L'interface du Xiaomi Mi 8

Performances et autonomie



Les résultats du Mi 8 aux différents benchmarks

Netflix absent du Play Store, et lecture de contenus HD proscrite



Bénéficier d'un grand écran HD de plus de 6 pouces est particulièrement agréable pour profiter de ses séries préférées. Dommage, puisque Netflix est tout bonnement absent du Google Play Store depuis le Xiaomi Mi 8. Pour accéder au site de VOD, il vous faudra télécharger l'APK officielle depuis APK Mirror. Une première déconvenue, qui s'accompagne d'une autre encore plus handicapante : le Mi 8 ne dispose pas de la compatibilité à Widevine L1 - permettant la lecture de vidéos en HD depuis un service de streaming. En d'autres termes, la lecture de vidéos est limitée à 480p, quel que soit le service utilisé.

Une partie photo (trop) dopée par l'IA



À gauche, une photo sans AI, à droite, une photo avec



Mon dermatologue serait fier de moi



Les options de post-traitement du mode portrait



Exemple de photo en basse luminosité

Xiaomi Mi 8 : le verdict de Clubic

Xiaomi Mi 8 Les plus + Smartphone très endurant + Appareil extrêmement réactif + La navigation par gestes très agréable + La reconnaissance faciale, efficace Les moins - Photos manquant de naturel - Absence de Netflix sur le Play Store - Lecture de vidéos HD en streaming impossible (Widevine L3) - Pas de recharge sans-fil - Non résistant à l'eau et la poussière

Design Écran Photo Autonomie Rapidité 4

Le, sorti le 20 août dernier, représente le meilleur de Xiaomi. Ce n'est pas nous qui le disons, mais le site officiel de la marque chinoise.Et vous savez quoi ? Le slogan dit vrai.Il est sobre, il est noir, et il a un énorme 8 à la couleur changeante inscrit dessus. Le coffret du Xiaomi Mi 8 dispose d'absolument tout le nécessaire à l'exception d'une paire d'écouteurs. Une omission récurrente chez Xiaomi, à laquelle on commence à se faire.Du reste, on retrouve dans la boîte :Le Xiaomi Mi 8 vient se positionner à l'exact emplacement actuellement occupé par le OnePlus 6. Autrement dit : un moyenne gamme qui a tous les atouts dont disposent des smartphones plus onéreux.Aussi la fiche technique du flagship de Xiaomi ne déçoit, ni ne surprend :Un package technique confortable qui permet à l'appareil de fournir de jolies performances sur lesquelles nous reviendrons plus en détail.Xiaomi ne tire pas son sobriquet d' "Apple chinois" de nulle part. La marque ne déroge pas à ses habitudes, et s'inspire avec son Mi 8 très largement de l'iPhone X d'Apple.Nous avons affaire à un grand téléphone de 15,49 cm de haut sur 7,48 de large, cerclé d'un aluminium délicat et doté d'une face arrière en verre. Le Mi 8 respire la solidité et ses 178g sur la balance viennent confirmer cette impression.Les boutons d'allumage et de volume se trouvent tous deux du côté droit de l'appareil. Les haut-parleurs se situent de part et d'autre du port USB-C sur la tranche basse.Borderless, le smartphone opte pour une encoche généreuse, embarquant module photo, haut-parleur, capteur de proximité et capteur infrarouge permettant un déverrouillage par reconnaissance faciale.Côté ergonomie, le Xiaomi Mi 8 force le respect malgré sa grande taille. La prise en main est parfaite, et le placement des différents boutons idéal. Mention spéciale pour le capteur d'empreinte sur lequel l'index se pose tout naturellement.Le Xiaomi Mi 8 fourni pour ce test tournait sous Android Oreo 8.1, sur lequel était apposée la surcouche maison de Xiaomi : MIUI 9.6.Celle-ci remanie assez largement le système d'exploitation de Google, éliminant par exemple le tiroir d'applications. De nombreux effets de transition et animations viennent rendre l'expérience de navigation ludique et agréable. Du reste, la surcouche est assez largement personnalisable dans les menus du téléphone.Intéressons-nous d'ailleurs à l'une des nouveautés portées par le Mi 8 : la navigation gestuelle ? un énième emprunt à l'iPhone X. Grâce à cette option, vous pouvez faire totalement disparaître les boutons de navigation tactiles propres à Android.Glissez le doigt vers le haut pour quitter une application, ou laissez appuyé votre doigt à mi-course pour faire apparaître les applications lancées. Un glissement vers la gauche vous renvoie enfin vers la page précédente.Extrêmement intuitive, cette nouveauté s'accommode fort bien de la générosité de l'écran du Mi 8, et permet de renouveler un peu l'expérience d'un OS que l'on connaît trop bien. D'autant plus judicieux de la part de Xiaomi qu'Android Pie introduira plus largement ce nouveau type de navigation sur tous les appareils compatibles.À l'instar d'autres appareils à encoche, il est possible de masquer virtuellement celle du Mi 8. Cela aura pour effet de générer des bandes noires censées simuler une bordure rectiligne sur cet espace de l'écran.Comme nous le disions plus haut, le Xiaomi Mi 8 dispose de sa propre technologie de reconnaissance faciale. Bien aidée par la présence d'un capteur infrarouge, celle-ci se révèle extrêmement rapide à l'exécution, rendant l'utilisation du capteur d'empreinte caduque dans de nombreux cas. Pour autant, la technologie est loin d'être aussi sécurisée que son homologue pommée, en cela qu'elle n'utilise pas de capteur 3D.Plus généralement, il faut signaler que la navigation sur le Mi 8 est extrêmement réactive.Le Snapdragon 845 équipe la grande majorité des flagship Android, et ce n'est pas pour rien. Le SoC de Qualcomm est parmi les plus rapides du marché, et Xiaomi parvient avec son Mi 8 à en tirer le meilleur.C'est simple : il a été tout bonnement impossible d'épuiser le flagship Xiaomi pendant ce test. Ni les jeux les plus gourmands (, etc.), ni les stress tests des benchmarks ne sont parvenus à pousser le téléphone dans ses retranchements.Sur AnTutu, le Xiaomi Mi 8 obtient le score de 266792 points, et se classe ainsi juste en dessous du Galaxy Note 9 de Samsung et du OnePlus 6.Via GeekBench, le constat est plus que costaud lui aussi, avec 2455 en single core, et 9059 en multi-core. Insuffisant, néanmoins, pour venir chatouiller un OnePlus 6.Et malgré les hautes performances que déploie le Mi 8, la batterie nous a paru tout bonnement increvable durant nos tests. Avec un accumulateur de 3300mAh, le Mi 8 ne se classe pourtant pas dans le haut du panier. Mais dans les faits, le flagship tient une journée complète sans aucun problème, et vous donne suffisamment de jus pour tenir une journée supplémentaire si vous raisonnez votre usage.Le Mi 8 reprend à son compte les différents modules photo qui équipaient déjà le Mi Mix 2S. On retrouve donc un objectif de 12 mégapixels f/1,8 couplée à un téléobjectif 12 mégapixels ouvrant à f/2,4 à l'arrière, et un module de 20 mégapixels f/2.2 à l'avant.Côté logiciel, la caméra du Mi 8 dispose d'un attirail technologique impressionnant. L'IA y tient notamment une place de choix, et offre quantité d'options pour magnifier le rendu des photos. Le HDR répond évidemment à l'appel, et s'adjoint les services d'un mode "AI" censé améliorer le rendu des photos.De manière tout à fait subjective, j'ai trouvé les retouches effectuées par le mode AI trop grossières. Le rendu est certes plus impressionnant, mais on se retrouve souvent avec des photos dénaturées, hyper saturées, à la clarté un peu trop prononcée. En d'autres termes, Xiaomi semble se contenter de pousser tous les potards à fond pour rendre ses images plus belles que nature.Une tendance à l'exagération que l'on retrouve également, et de manière encore plus prononcée, à l'avant de l'appareil. L'objectif à selfies effectue un lissage très important sur vos autoportraits, aseptisant encore davantage la prise de vue. C'est d'autant plus vrai que Xiaomi a intégré à son flagship un mode "Beauté" gradué en 5 niveaux, lissant encore davantage les images produites. Au niveau le plus poussé, vous semblez avoir perdu cinq bonnes années, et la moindre trace d'imperfection sera gommée de votre visage. Les instagrammeurs·euses apprécieront.Le mode selfie inclut également un mode "Remodelage" poussant le délire encore plus loin. Celui-ci vous permet d'influer sur la taille de vos lèvres, nez et yeux, vous transformant ainsi en véritable avatar de jeu vidéo.Enfin, que serait un smartphone doté d'une caméra à intelligence artificielle sans son mode Portrait ? Celui du Xiaomi fait l'affaire, dans le sens où il génère des bokeh assez agréables... si vous avez le temps. J'ai pu remarquer que le point était souvent dans les choux, nécessitant alors plusieurs prises pour obtenir un résultat convaincant. On apprécie néanmoins la possibilité d'ajuster la profondeur du champ après la prise de vue. Les options permettant l'ajout de lumières artificielles sont, pour leur part, assez peu convaincantes.Plus généralement, les appareils photo du Xiaomi Mi 8 font de lui un photophone agréable et réactif, notamment en basse lumière où il produit des résultats satisfaisants (bien qu'un peu trop bruités à mon goût).Le Mi 8 de Xiaomi est probablement l'un des meilleurs téléphones sous la barre des 500€. Très bien conçu, il est parmi les smartphones les plus réactifs du moment et se dote d'un package technique dont on peine à voir les limites. Il dispose en outre d'une autonomie très solide tenant sans aucun mal la journée entière.Au rang des regrets, on pointe bien évidemment l'absence de Netflix et l'impossibilité de lire des vidéos en HD. D'autant plus dommage que l'écran AMOLED du Mi 8 est de très bonne facture. Ajoutons à cela l'absence de recharge sans-fil et de certification IP, ainsi qu'une caméra produisant des images peu naturelles, et nous arrivons finalement à un constat des plus équilibrés.