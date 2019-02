Le Samsung Galaxy S10 pourrait avoir une caméra frontale stabilisée optiquement

Une batterie 4100 mAh et un capteur d'empreinte ultrasonique dissimulé sous l'écran

Un tarif salé pour ce Galaxy S10

Reste qu'à l'approche de cet événement, de plus en plus de détails apparaissent sur la toile à propos des trois nouveaux mobiles que le géant coréen s'apprête à dévoiler. On apprend par exemple aujourd'hui que le Galaxy S10 (le modèle intermédiaire, compris entre le S10 lite et le S10+) comporterait un unique capteur selfie de 10 mégapixels.D'après une source anonyme du site GSMArena (via WCCFTech ), ce dernier serait capable d'enregistrer des vidéos en 4K (tandis que l'iPhone Xs, par exemple, se contente d'enregistrements 1080p en façade) et pourrait compter sur une stabilisation optique (également présente sur l'appareil d'Apple).Au delà des capacités supposées du capteur frontal de l'appareil, le flagship de Samsung pourrait disposer d'une fonctionnalité de slow motion améliorée (capable de capturer en 0,4-0,8 seconde contre 0,2-0,4s auparavant) et d'une généreuse batterie de 4100 mAh.Cette dernière serait accompagnée d'un capteur d'empreinte ultrasonique disposé sous l'écran AMOLED de 6,1 pouces du Galaxy S10. Il s'agit là d'une technologie que nous avons déjà rencontrée sur le Honor 10, par exemple, et qui a notamment pour avantage de ne pas craindre les doigts sales ou mouillés. Autrement dit, le déverrouillage par empreinte digitale s'opère - en théorie - dans toutes les situations, contrairement aux capteurs classiques.GSM Arena révèle en revanche que la fonctionnalité "3D Touch" intégrée au bas de l'écran des S8, S9, Note 8 et Note 9 disparaîtra sur le S10, mais qu'il sera toujours possible de le réveiller en tapant une fois sur la surface dévolue au capteur d'empreinte.Pour rappel, le Galaxy S10 devrait être proposé à 899 euros dans sa variante équipée de 6 Go de RAM et 128 Go de mémoire interne ; et à 1149 euros pour le modèle pourvu de 8 Go de mémoire vive et 512 Go de stockage.