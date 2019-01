Samsung : un « Neuro Game Booster » pour optimiser les performances gaming de son Galaxy S10

Huawei et Honor les précurseurs

L'intelligence artificielle au rendez-vous

A l'heure où les jeux vidéo mobiles ne cessent de monter en puissance - en témoignent les succès de Fortnite et PUGB -, les constructeurs semblent aux petits oignons pour la communauté gamer. Pour ce faire, les grands fabricants internationaux développent des processeurs et cartes graphiques toujours plus perfectionnés, sans oublier de rajouter ça et là quelques gigas de mémoire vive.En plus des meilleures configurations du marché, les leaders du secteur rivalisent d'ingéniosité pour optimiser l'expérience utilisateur. Et dans le domaine dumobile, cela passe par des mises à jour logicielles capables d'améliorer considérablement les performances de l'appareil mobile. En 2018, Huawei et Honor s'étaient par exemple illustrés avec le GPU Turbo, logiciel censé perfectionner la vitesse du jeu.En cette année 2019, Samsung semble vouloir leur emboîter le pas, comme le laisse suggérer une marque enregistrée en Europe, et repérée par le média néerlandais Galaxy Club : « Neuro Game Booster », dont la description nous en dit un peu plus sur son usage final. Ce « Neuro Game Booster » serait ainsi dédié aux téléphones portables et jeux vidéo, le tout propulsé par une intelligence artificielle. Difficile de ne pas faire le lien avec le Samsung Galaxy S10, prévu le 20 février 2019.Surtout, le processeur Exynos 9820 qui composera les modèles européens sera bel et bien accompagné d'une puce NPU (), composant justement calibré pour l'IA. Tout porte donc à croire que le prochaine génération de Galaxy recevra la mise à jour « Neuro Game Booster ». A voir si lesmobiles se laisseront tenter : le prix du S10 , encore au stade de la rumeur, pourrait cependant les rebuter.