10 Go de RAM et batterie de 5000 mAh : les specs du Galaxy S10 5G en fuite

Samsung Galaxy S10 X : un modèle à plus de 1 600 $

Un smartphone encore plus smart

Source : ETNews

D'après le site sud-coréen ETNews, le géantaurait dans ses cartons un certain, compatible 5G et doté de la fiche technique la plus impressionnante jamais vue sur un smartphone grand public.Destiné dans un premier temps au marché coréen pour la fin mars, ce modèle ultra haut de gamme s'échangerait entre 1,6 et 1,8 million de wons, soit entre. Et à la vue de la fiche technique prétendue de l'appareil, on comprend pourquoi Samsung n'a pas peur de faire grimper les enchères. Voyez plutôt.Leet embarquera un gigantesque écran AMOLED de 6,7 pouces (soit plus grand que le S10 Plus et ses 6,4 pouces),et deux à l'avant.Le smartphone disposera en outre de 10 Go de mémoire vive et d'un stockage interne de 1 To. Son autonomie sera assurée par un accumulateur - digne d'une tablette - de 5 000 mAh. Le S10 X devrait profiter, en Corée du Sud, deet du Snapdragon 855 (compatible 5G, donc) sur le marché américain.Selon les indiscrétions glanées par ETNews, le Galaxy S10 X profitera d'une technologie appelée en interne « Life pattern mode ». Celle-ci jouerait un rôle important dansdu smartphone en mobilisant l'intelligence artificielle pour ajuster les performances en temps réel ou fermer automatiquement les applications que l'on n'utilise pas depuis un certain temps. Notez qu'avec 10 Go de RAM, on s'étonne que le smartphone ait besoin de se reposer sur cela pour rester fluide.C'est donc à une véritable année charnière que s'attaque Samsung, après les ventes décevantes de son Galaxy S9 et la perte, à l'instar d' Apple , de près de 10 % de son chiffre d'affaires. Et tout cela, sans même encore imaginer ce que nous prépare le constructeur avec son smartphone pliable, attendu lui aussi cette année.