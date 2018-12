Samsung veut combler son retard en proposant un mode nuit sur son Galaxy S10

Un mode nuit pour rattraper le retard

Plusieurs clichés combinés pour une meilleure luminosité

Source : XDA Developers

Ces dernières années, le coréen Samsung s'est vu devancé par des concurrents comme Huawei ou même Google. Ces derniers ont chacun à leur manière réussi à améliorer sensiblement la qualité des prises de vue et à apporter des améliorations sur la photographie en, le point faible des smartphones.Pour son prochain, Samsung semble vouloir reprendre sa place de leader en travaillant sur un mode «», qui permettrait la prise de vue en pleine nuit. C'est sur le site XDA Developers qu'a été repéré ce mode inédit sur la gamme Galaxy.Les développeurs ont trouvé mention de cette nouvelle fonctionnalité dans les lignes de code de la dernière version du système du. Selon les maigres informations présentes entre les lignes de code, on comprend que Samsung utiliserait des algorithmes pour créer un «» qui compilerait différentes photos prises à des expositions différentes.Le résultat final combinerait toutes les informations récupérées dans les différents clichés afin d'offrir une luminosité suffisante, même si la photo est prise en pleine nuit. Il faudrait toutefois que le téléphone soit gardé complètement stable pendant la prise de vue et la capture des différentes prises de vue, plus longue que dans les modes classiques proposés par l'application photo.La fonction rappelle fortement «», présente sur les. Ce mode photo permet d'illuminer une photo prise en pleine nuit en combinant jusqu'à 15 clichés pris en simultané à différents niveaux d'exposition et en utilisant l'intelligence artificielle mise au point par le moteur de recherche pour déboucher les zones sombres et offrir plus de détail sur ces photographies souvent inexploitables.