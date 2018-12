⚡ Bon Plan : Samsung Galaxy S8+ à 399€

Vers l'Infinity et au-delà

S8+ à prix mini

Le Samsung Galaxy S8+ est le smartphone haut de gamme proposé par la marque coréenne en 2017. Le constructeur avait tellement soigné sa fiche technique que le modèle est encore une référence quelques mois après sa sortie.La première chose qui marque en regardant l'appareil, c'est son gigantesque écran de 6,2 pouces, bord à bord sur les côtés, et avec un simple bouton physique sur le devant de l'appareil. C'est bien simple, on a l'impression de tenir une surface infinie entre ses doigts. C'est probablement la raison pour laquelle Samsung a appelé son écran l'Infinity Display. La technologie Amoled permet elle des couleurs éclatantes et des noirs très profonds pour sublimer les images.À l'intérieur, Samsung a choisi une puce maison, l'Exynos 8895 permettant de faire tourner toutes les applications du moment, même les jeux les plus gourmands en puissance de calcul. Il est également compatible avec les réseaux 4G et les dernières normes Wi-Fi et Bluetooth pour profiter d'une excellente connectivité.L'appareil photo embarqué à l'arrière possède un capteur de 12 mégapixels et l'appareil a été salué à sa sortie pour ses excellents résultats en basse luminosité, l'un des points forts des smartphones produits par Samsung. L'appareil photo avant a un capteur de 8 mégapixels et permet de réaliser des appels visio en 1080p.Pour bénéficier de ce concentré de technologie, il vous faudra passer par le site eBay, qui propose le smartphone à seulement 399€, et la livraison offerte. De quoi faire, ou vous faire, un très beau cadeau de Noël avec l'un des appareils les plus réussis de la gamme Galaxy de Samsung.