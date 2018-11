Le Samsung Galaxy S9 à 475 euros au lieu de 599 euros pour le Black Friday

Leest l'un des tout dernier de la gamme premium du constructeur. Comme à son habitude, Samsung a intégré les tout derniers composants comme un processeur Exynos 9810 8 coeurs, un écran Super AMOLED de 5,8 pouces QHD+ et une batterie de 3000 mAh pour une autonomie de plus d'une journée en utilisation moyenne. Le S9 se démarque par son module caméra. L'ouverture du capteur de l'appareil photo s'ouvre différemment selon qu'il fait jour ou nuit, afin de proposer le meilleur rendu d'image, même en basse lumière. Il est certifié IP68 et résiste à l'immersion dans l'eau et possède à la fois un capteur d'empreintes et la reconnaissance faciale pour l'identification. Un appareil ultra-complet proposé à un prix exceptionnel de 475€.