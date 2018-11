Samsung travaille sur un Galaxy S10 compatible 5G et doté de 6 modules photo

5G, grand écran et multiples capteurs photo

4 versions au total

Source : Engadget

C'est reparti pour des rumeurs concernant le Galaxy S10 ! Après l' écran sans bordures embarquant un lecteur d'empreintes digitales ou la possibilité de filmer en 8K , des caractéristiques d'une version premium aurait été révélées par leLa première innovation de cette édition, surnommée « Beyond X », serait la. Problème : cette technologie n'est pas encore disponible. Mais Samsung serait en discussion avec plusieurs opérateurs, comme AT&T ou T-Mobile, pour suivre l'avancée des travaux à ce sujet.Par ailleurs, cette version du Galaxy S10 serait munie d'un écran de 6,7 pouces, ainsi que de, dont deux à l'avant. Il est toutefois difficile d'imaginer aujourd'hui comment ces deux capteurs pourront prendre place au sein de l' affichage Infinity-O , qui devrait équiper les nouveaux modèles de Samsung (ou alors un Infinity-O-O ?).Enfin, le futur appareil du fabricant sud-coréen devrait bénéficier de la « recharge sans fil inversée », de la même façon que le Huawei Mate 20 Pro.du Galaxy S10, moins sophistiquées et donc moins chères, devraient également voir le jour. Leur écran mesurerait de 5,8 à 6,4 pouces et elles embarqueraient de 3 à 5 capteurs photo. Elles pourraient également bénéficier de la recharge sans fil.Ces nouvelles annonces permettent une nouvelle fois à Samsung de faire monter la pression autour de son futur smartphone. La firme a besoin de donner un coup de fouet à ses ventes, après les chiffres décevant du Galaxy S9. Et le S10 aura aussi pour objectif de concurrencer les derniers modèles d'iPhone. Même si ces derniers font également face à une baisse des demandes