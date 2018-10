OnePlus 6T : un stockage maximum de 256 Go

Deux versions en 128 ou 256 Go

6 Go ou 8 Go de mémoire vive pour 128 Go de stockage interne

8 Go de mémoire vive pour 256 Go de stockage interne.

C'est en tout cas ce que révèle aujourd'hui The Verge, qui reprend les informations dévoilées par MySmartPrice.À l'instar du6, le nouveau fleuron de la firme de Shenzhen devrait se décliner en deux versions :Comme le OnePlus 6, le 6T devrait également faire l'impasse sur le port micro SD, et abandonnera pour de bon le port jack. Un impératif technique, nous dit Jack Ma, CEO de OnePlus, pour faire entrer une batterie plus conséquente dans le OnePlus 6T Le OnePlus 6T sera dévoilé officiellement lors d'un événement new-yorkais le 30 octobre prochain. D'après certaines rumeurs, le téléphone devrait être disponible le 6 novembre, à partir de 560€. En France, vous pourrez vous le procurer pour la toute première fois à la Fnac.