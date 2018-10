OnePlus 6T : le design a leaké (et il ressemble fort à l'Oppo R17)

Une encoche microscopique

5 mois seulement après la sortie du OnePlus 6, la firme chinoise se prépare à lever le voile sur son nouveau flagship : leAujourd'hui, une fuite relayée par WinFuture nous permet de savoir à quoi ressemblera vraiment le nouveau smartphone de la marque.À première vue, le. Ce n'est pas vraiment une surprise, au sens où les deux entreprises appartiennent au même groupe.Il faut dire aussi que le Oppo R17 est probablement l'un des smartphones à encoche les plus élégants. Et pour cause, l'écran englobe harmonieusement la seule caméra frontale, offrant un rapport écran / châssis exemplaire.Si aucune information technique n'a pour le moment fuité, le, ainsi qu' une grande batterie de 3700mAh . Une générosité permise grâce au sacrifice du port Jack - absent sur ce modèle.OnePlus devrait présenter officiellement le 6T lors d'un événement le 17 octobre prochain.