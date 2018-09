Le OnePlus 6T aura bien un capteur d’empreintes sous l’écran

L'écran de déverrouillage du OnePlus 6T

: la rumeur, qui court depuis de longues semaines déjà, après qu'une photographie volée de la boîte duse promène sur Internet, vient d'être confirmée par la marque . Placé sous l'écran, le capteur d'empreintes du 6T en fera un téléphone 0,45 mm plus épais que son prédécesseur, mais lui accordera un design «», déclare la marque.: cette technologie, qui devait à l'origine être présente sur le OnePlus 5T, porte le nom de. À l'époque, OnePlus s'était pourtant rendu compte que les standards de l'entreprise en matière de fluidité et de rapidité n'étaient pas atteints, et s'était donc rétracté.Dans son entretien avec Cnet, OnePlus a partagé une capture d'écran de l'écran de déverrouillage du OnePlus 6T. Sur celui-ci apparaît clairement la date du 17 octobre. Un indice concernant la date à laquelle le téléphone sera dévoilé ? Cela collerait avec l'habituel calendrier de sortie de la marque. Bien plus crédible que la date du 15 janvier 2019 à laquelle OnePlus convie la presse pour un « événement majeur ».