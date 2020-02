Les Français sont fans du Samsung Galaxy Z Flip, il est déjà en rupture de stock

© Samsung

Réapprovisionnement en cours

Un succès qui ne fait pas un pli ?

Source : 01net

La semaine dernière, Samsung faisait sensation en annonçant un nouveau smartphone pliable, le Galaxy Z Flip . Un lancement, effectif le 15 février 2020, qui suscitait déjà les railleries de nombreux observateurs, qui doutaient de l'intérêt et du succès de l'appareil.Pourtant, si l'on en croit le site du constructeur sud-coréen, ainsi que ceux de ses revendeurs officiels, la popularité est bien au rendez-vous en France. Le modèle est tout simplement en rupture de stock sur la plupart des plateformes, ce qui signifie que tous les exemplaires prévus à la sortie auraient déjà été vendus.Si vous souhaitez vous procurer un Galaxy Z Flip, vous allez donc devoir vous armer de patience. Le site officiel de Samsung n'affiche pas de date précise, mais propose de suivre le réapprovisionnement du produit. Quant à la Fnac, elle indique pouvoir de nouveau expédier le smartphone à partir du 3 mars 2020.Le prix de 1 500 euros ne semble donc pas avoir effrayé les consommateurs français. Il reste cependant une inconnue considérable : combien d'exemplaires ont en réalité été vendus ? Car au lancement, Samsung avait expliqué vouloir commencer avec une «», officiellement pour des raisons liées à la production de l'appareil. Il convient donc de rester prudent quant au futur succès, ou non, du téléphone pliable.Néanmoins, cette rupture de stock française intervient après celle survenue rapidement en Corée du Sud et aux États-Unis. Cela pourrait donc rassurer Samsung sur le potentiel du Galaxy Z Flip et pousser le constructeur à produire plus massivement son nouveau smartphone.