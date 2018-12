Le Samsung Galaxy S10 Plus se dévoile en images

Un écran AMOLED QHD et cinq capteurs photo au programme



© 91mobiles

Une sortie courant février à prévoir ?



© 91mobiles

Aussi, nous en apprenons plus sur les spécificités techniques du prochainde la marque.Nous devons toutes ces informations au site 91mobiles en partenariat avec @OnLeaks . Elles concernent donc le fameuxqui devrait être dévoilé officiellement en février prochain, lors du Mobile World Congress. En plus d'une belle vidéo présentant l'esthétique du smartphone, nous pouvons découvrirau sujet de ses caractéristiques.Ainsi, il devrait être équipé d'un(baptisé Infinity 0), avec une définition Quad HD+. Il possède aussi trois capteurs à l'arrière et un double en frontal logé dans un trou (et non dans une encoche).Lese situera, lui, en dessous de l'écran et il semble opter pour les ultrasons contrairement aux capteurs classiques. Il serait ainsi plus précis et rapide que n'importe quel autre scanner.Autre bonne nouvelle, le Galaxy S10 Plus conserveraen plus du port USB Type-C. Il embarquerait également un processeur Qualcomm Snapdragon 8150, du moins aux États-Unis. Dans d'autres régions du monde, dont l'Inde, il sera équipé d'un Exynos 9820. Sans pour autant confirmer cette information, 91mobiles évoqueplutôt que les 12 Go mentionnés dans de précédentes rumeurs.Pour le moment, nous n'avons rien appris de plus concernant la date de sortie, mais si les Galaxy S10 et S10 Plus sont présentés entre les 25 et 29 février 2019 au, alors la commercialisation devrait suivre rapidement après.