Samsung : il y aurait quatre modèles de Galaxy S10 à venir

Si la fin de l'année 2018 a fait la part belle aux marques Huawei, Google ou encore Apple en termes d'appareils mobiles, le début de l'année 2019 devrait propulser Samsung sous le feu des projecteurs. La communauté attend de pied ferme la sortie du Galaxy S10 prévu dans les prochains mois. Et comme le sous-entendent des rumeurs insistantes, plusieurs versions de ce modèle devraient pointer le bout de leur nez - un écran totalement borderless serait aussi au programme Alors que l'on pensait voir débarquer trois déclinaisons différentes, le réputé Wall Street Journal croit savoir qu'un quatrième produit S10 composera l'offre de la multinationale : le Beyond X, de son nom, pour marquer les dix ans de la gamme. Un smartphone qui pourrait être équipé d'un écran de 6,7 pouces, de six capteurs photos au total, tout en étant compatible avec la 5G et la charge sans fil inversée.