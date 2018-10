OnePlus 6T : rendez-vous à New-York le 30 octobre

La Big Apple pour le OnePlus 6T

Après un OnePlus 6 très réussi , et qui a permis au groupe de rentrer dans le top 4 du marché premium des smartphones en France, voilà que OnePlus officialise la présentation du futurLe groupe chinois vient en effet de confirmer un événement «» qui aura lieu à New York, le mardi 30 octobre 2018 à 11h (soit à 16h en France).Placée au cœur même des orientations stratégiques de la marque, la communauté OnePlus est cordialement invitée à participer à cet événement exceptionnel célébrant l'arrivée du OnePlus 6T. Pour cela, OnePlus mettra en vente 1300 billets à destination du grand public, avec des billets en prévente affichés à 18 euros, et des billets normaux qui seront ensuite en vente au prix de 26 euros.Les billets « Plus One » (deux billets minimum par commande) coûteront eux 22 euros chacun. Comme toujours, les participants pourront retirer sur place leur sac-cadeau rempli de surprises d'une valeur supérieure à celle du billet.Rappelons que le OnePlus 6T devrait permettre à la marque de présenter un nouveau smartphone doté d'une encoche à la taille réduite, mais au gabarit plus XXL que jamais.On y retrouverait toujours un double capteur photo au dos, avec cette fois un lecteur d'empreintes qui viendra se loger directement en façade, sous l'écran, permettant aux utilisateurs de déverrouiller leur smartphone plus rapidement, avec en prime le toujours très efficace Face Unlock. "" donc...