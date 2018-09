Galaxy S10 : Samsung envisage une version 5G

Mahony / Shutterstock.com

Galaxy S10 5G : une date de lancement bien réfléchie

Le Galaxy S10 présenté au CES ou MWC ?

La 5G est sur toutes les bouches depuis déjà quelques temps. En septembre 2017, Steven Mollenkopf, le PDG de Qualcomm, se prenait au jeu des prédictions en estimant que 2019 serait l'année de son lancement . Un pronostic qui pourrait se révéler vrai, tant les acteurs du secteur s'activent à travailler sur le dossier. Orange et Bouyges Telecom, à titre d'exemple, ont déjà réalisé des tests grandeur nature à Bordeaux et Marseille il y a à peine deux mois.Et voilà que le média sud-coréen The Bell croit maintenant savoir que Samsung pourrait prochainement lancer son tout premier smartphone équipé de la cinquième génération de la technologie de communication de réseau mobile. Le géant asiatique prévoirait même une déclinaison de son Galaxy S10 (ou S10+, selon les rumeurs) spécialement compatible. En tant que leader du secteur, Samsung se verrait en effet mal prendre du retard sur ce domaine aux nombreux enjeux.Reste à savoir désormais quand ce Galaxy S10 5G pointera le bout de son nom. Si aucune date précise n'est avancée, le chaebol coréen pourrait en revanche le commercialiser après la sortie de la nouvelle gamme S10, et ce pour que son produit concorde avec le déploiement de la 5G en Corée du Sud. Problème : la date de déploiement des appareils mobiles S10 de Samsung n'est toujours pas connue.Mais selon les nombreuses spéculations, le Consumer Electronics Show (CES) de Las Vegas, organisé début janvier 2019, ou le Mobile World Congress (MWC) de Barcelone, tenu un mois plus tard, pourraient être l'occasion parfaite pour Samsung de les présenter officiellement au monde entier.Si tel est le cas, le Galaxy S10 5G devrait alors débarquer au cours des semaines suivantes.