Qualcomm présente une antenne 5G mmWave, prévue pour 2019

Le premier module d'antennes 5G pour smartphone

Le défi des ondes millimétriques

Modifié le 24/07/2018 à 17h07

Sous le nom de code QTM052, ce module d'antennes développé par Qualcomm fonctionne avec le réseau d'ondes millimétriques mmWave. Un élément essentiel pour que votre smartphone de demain bascule en 5G.Avec de très hauts débits et un spectre de fréquences élargi, les ondes millimétriques (mmWave Network) sont celles sur lesquelles les développements sont actuellement menés par les grands acteurs de la téléphonie et les géants des réseaux pour déployer la 5G.Premier pas significatif vers l'arrivée de la 5G, la présentation par Qualcomm de l'. Il s'agit d'un module qui regroupe quatre antennes compatibles avec les ondes millimétriques. Il est possible selon Qualcomm d'intégrer non pas un module, mais bien quatre modules dans un seul smartphone, afin de disposer de 16 antennes.Ces micros antennes 5G de la taille d'une pièce de monnaie constituent donc la future étape dans le monde du mobile, avec un débit possible de 5 Gbit/s.Les ondes millimétriques n'ont encore jamais été utilisées en téléphonie mobile ! En Europe, et notamment en France, c'est la bande 26GHz actuellement utilisée par des faisceaux hertziens qui sera utilisée pour la 5G. Le lancement et l'introduction des systèmes 5G à grande échelle devrait se réaliser à l'horizon 2020 dans la bande 26 GHz.Logiquement, les terminaux (dans ce cas, les smartphones) devraient être «» avant que le réseau ne soit actif... Les premiers smartphones équipés d'antennes pouvant recevoir lapourraient être mis en vente dès 2019, avec une présentation pour la fin d'année 2018 ou le tout début de 2019 !