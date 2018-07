Noir c'est noir

Dual SIM et grand format

Modifié le 09/07/2018 à 11h31

Et pour commencer cette semaine de bons plans, nous vous invitons à vous rendre chez Cdiscount, qui propose en ce lundi de découvrir le Samsung Galaxy S9 à 599 euros au lieu de 849. Une réduction que vous pourrez obtenir en cumulant deux offres différentes. La première vous permettra d'économiser 150 euros directement à l'ajout au panier, tandis que la seconde vous permettra de récupérer 100 euros par le biais d'une offre de remboursement.Pour en savoir plus sur les modalités de ces deux offres, n'hésitez pas aller faire un tour sur la page qui leur est dédiée. Pour le reste, sachez que ce produit est neuf, vendu et expédié par Cdiscount, que la livraison est offret en France métropolitaine, et que vous pourrez bénéficier de la livraison en un jour si vous le souhaitez.Le Samsung Galaxy S9 est un mobile de grande taille qui dispose d'un écran de 5,8 pouces Infinity, Quad HD+ Amoled disposant d'une définition de 2960 par 1440 pixels, et compatible HDR. Pour le supporter, il peut compter sur un processeur Exynos 8 cœurs, cadencé à 2,7 GHz et 4 Go de RAM. Il dispose aussi d'une très jolie autonomie grâce à sa batterie 3000 mAh.Il dispos en outre de deux appareils photo : un frontal à 8 mégapixels, et un arrière à 12 mégapixels. De quoi capturer des vidéos jusqu'en 4K à 60 images par secondes, et même prendre des ralentis allant jusqu'à 960 images par seconde en 720p. Ce mobile dispose de 64 Go de mémoire interne, d'un port dual SIM, et est disponible en coloris Noir Carbone.