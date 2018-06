Le smartphone Umidigi Z2 64Go à 213 euros chez Gearbest

Quantité limitée

Une (très) forte inspiration d'Apple

Samsung Galaxy



Les Samsung Galaxy Note 8, Galaxy A8 et Galaxy S9/S9+ en promotion ! Lire l'article

Modifié le 11/06/2018 à 17h16

Décidément, Gearbest sait y faire avec les mobiles, et pas un jour (ou presque) ne passe sans que l'on ne découvre une jolie offre à se mettre sous la dent. Preuve en est avec cet Umidigi Z2, un mobile grand format, qui voit son prix baisser de 21%, le faisant tomber à 213 euros.Comme toujours avec Gearbest, les frais de ports sont offerts, même si la livraison prendra un peu de temps, les entrepôts de la plateforme de vente étant située à Hong Kong. Comptez donc sur une expédition aux alentours du 14 juin. Si cette offre n'est pas limitée dans le temps, elle est en revanche limitée en quantité, même si la page de l'offre indique au moment où nous écrivons ces lignes encore 380 pièces disponibles.Le Umidi Z2 est un mobile grand format qui utilise un écran de 6,2 pouces avec une définition de 2246 par 1080 pixels, dont le design emprunte le notch popularisé par l'iPhone X. Il embarque un SoC MTK6763 Octa Core à 2 GHz, 6 Go de RAM et un stockage de 64 Go, le tout fonctionnant sous Android 8.1.Il peut aussi compter, à l'arrière comme à l'avant, sur un double appareil photo de 16 + 8 millions de pixels, et se démarque par son panneau arrière qui offre un dégradé de bleu et de violet fort sympathique. Ce mobile est compatible avec la plupart des bandes 4G en France, y compris les 700 et 800 MHz.