Super Week-End eBay pour les Samsung Galaxy S8 et S9+

Modifié le 14/06/2018 à 11h37

Vous aurez le choix entre ces deux jolies offres portant sur les mobiles de la marque Samsung. Et l'on commence avec le Galaxy S8 noir en version 64 Go qui passe de 569 à 429 euros. Le Samsung Galaxy S9+ pour sa part, aussi dans version noir et en 128 Go passe de 1099 euros à 635 euros, soit une réduction de 42%.L'architecture du Samsung Galaxy S8 s'articule autour d'un SoC Octo-Core à 2,3 GHz, de 4 Go de mémoire et de 64 Go de stockage qu'il sera possible d'étendre grâce à un port Micro SD. Il couvrent bien évidemment l'essentiel des bandes 4G (en FDD LTE et TDD LTE).Dernier né de l'écurie Samsung, le Galaxy S9+ est un véritable petit bijou. Il peut compter sur un écran Super AMOLED de 6,2 pouces, un SoC équivalent au S9, mais avec 6 Go de RAM et une fois encore, 128 Go de stockage. Sa caméra arrière est dotée de 12 millions de pixels, capable de capturer des ralentis à 460 images par secondes en Full HD.A noter que pour tous les produits eBay, vous disposez de la garantie client eBay (service clients par téléphone, chat, e-mail), d'un éventuel remboursement en cas de problème si vous avez utilisé PayPal et d'une gestion simplifiée des retours. Les marchands proposant ces matériels sont des vendeurs ayant des % d'avis positifs supérieurs à 98%, un gage de sérieux et de qualité donc afin d'éviter tout risque.