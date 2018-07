La note Clubic Les plus Flashback is back, et ça fait plaisir !

Un mode "moderne" qui ne dénature pas trop l'oeuvre d'origine

La possibilité de jouer en mode old-school

Le "Rewind", salvateur pour les néophytes (et les autres)

Quelques ajouts bien vus, comme les tutoriels Les moins Un jeu toujours aussi difficile

Le côté "par coeur" qui peut exaspérer en 2018

Le collector qui va en décevoir plus d'un...

Le célèbre Flashback est de retour en 2018, avec en prime une édition collector sur Nintendo Switch. Un retour en fanfare pour ce classique des années 90 ?



Véritable eldorado du retrogaming moderne, la Nintendo Switch n'en finit plus d'accueillir des titres plus ou moins anciens (et intéressants). Dernier exemple en date : Flashaback 25th Anniversary Collector's, ce titre mythique des années 90 que certains ont découvert sur Amiga, sur Super Nintendo ou encore sur MegaDrive. Rappelons que Flashback propulse le joueur en 2142, dans la peau du scientifique Conrad B. Hart. Ce dernier se réveille amnésique sur Titan, un satellite colonisé de la planète Saturne. Ses ennemis et kidnappeurs sont à ses trousses et il devra trouver son chemin pour rentrer sur Terre, se défendre face aux dangers et démanteler un gigantesque complot extraterrestre qui menace la planète...



A l'instar d'un Prince of Persia, Flashback fait clairement partie de ces titres qui ont marqué des générations de joueur, avec une ambiance inoubliable, des sauts millimétrés, des animations d'une beauté sidérante pour l'époque et surtout ce petit côté "par coeur" propre à ce style de jeu. En 2018, Flashback revient donc sous une forme hybride : il est ainsi possible de jouer à la version classique, mais également à une déclinaison plus moderne, très respectueuse de l'originale, mais qui embarque une nouvelle section audio, ainsi que divers filtres graphiques avec lesquels on peut jongler via le menu Options. À noter également la possibilité d'accéder à divers tutoriels pour assimiler pleinement les nombreux mouvements réalisables, dont certains assez peu intuitifs d'ailleurs.



2018 oblige, Flashback se pare également d'une toute nouvelle fonction Rewind. Lorsque ce pauvre Conrad trépassera, il sera possible de remonter le temps via le stick analogique gauche. Contrairement à d'autres titres, impossible ici d'activer la fonction Rewind lorsqu'on le souhaite, mais seulement à la mort du héros. Une manière de faciliter quelque peu l'aventure, d'autant plus que les morts sont en général très fréquentes avec des checkpoints souvent très éloignés. Une excellente chose pour les néophytes qui pourront peut-être enfin s'extirper de la forêt qui fait office d'introduction. A noter que selon le niveau de difficulté choisi, les ennemis seront plus dangereux/nombreux, tout comme la fonction Rewind, qui sera limitée.

Une édition vraiment "collector" ou pas ?

Depuis son annonce, les joueurs savent que ce Flashback serait réédité dans une version collector limitée, avec un boitier cartonné renfermant le jeu sur Nintendo Switch, mais également un manuel d'utilisation, la bande-son numérique en version remasterisée, une carte métal numérotée et même une réplique de cartouche Super NES US pour parfaire le côté nostalgique.



Une excellente initiative sur la papier, si ce n'est que cette version collector souffre d'une finition assez médiocre... Si le boitier cartonné est plutôt agréable à l'oeil, le contenu est autrement moins sexy. Ainsi, outre le jeu en boite sur Nintendo Switch, on retrouve la réplique de cartouche SNES US, qui est en réalité un boitier en métal ressemblant vaguement aux cartouches de notre enfance. Plus large, plus plate, de couleur bleu (et non pas gris), cette dernière ne flatte pas franchement la rétine, tout comme la carte métal numérotée qu'elle renferme.



Idem du côté de la notice, avec un livret très cheap au niveau de sa qualité d'impression, et (comble de l'absurdité !) dont le format empêche d'insérer ce dernier dans le boitier Nintendo Switch... ou même dans la boite métallique. Bref, une édition collector un peu cheap malheureusement, mais proposée toutefois à un prix relativement doux, c'est toujours ça.

Le verdict de Clubic sur Flashback 25th Anniversary Collector's Edition

Avec ce 25th Anniversary, Flashback s'offre un joli retour sur Nintendo Switch, permettant à de très nombreux joueurs de (re)découvrir cette oeuvre vidéoludique majeure des années 90. Le jeu se veut un peu plus accessible, via la fonction Rewind ou des tutoriels bien pensés, mais le gameplay reste malgré tout très archaïque, tout comme la progression générale, qui ne laisse aucune place à l'improvisation. Un opus qui permet de profiter d'un mode "moderne", ou d'apprécier tout le côté "old school" d'origine, pour retrouver les sensations (et parfois la frustration) ressenties il y a 25 ans.



Un excellent retour donc, avec un jeu qui ne plaira (toujours) pas à tout le monde, mais qui a au moins le mérite d'être intelligemment et subtilement repensé. Dommage toutefois que l'édition collector ne soit pas à la hauteur...

