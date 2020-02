Disney+ : les dates de sorties des séries Marvel se précisent

Lire aussi :

Source : The Verge

ouvrira le bal, suivit depuisIl n'y a pas que The Mandalorian (dont la saison 2 arrivera en octobre prochain) dans le catalogue de Disney+. En effet, la plateforme de SVoD qui doit arriver en France le 24 mars prochain vient de dévoiler, par l'intermédiaire d'un coup de fil de son P.-D.G. Bob Iger à des investisseurs, les périodes de sorties de ses trois prochaines séries basées sur le MCU (l'univers cinématique Marvel).On apprend tout d'abord quedébarquera en août prochain, sans plus de précisions pour le moment. Comme son nom l'indique, seront présents dans cette série le Faucon - nouveau Captain America (Anthony Mackie) - et le Soldat de l'Hiver (Sebastian Stan). L'antagoniste de, Zemo, devrait également être de la partie.Ensuite,prendra la relève dès décembre quand la sortie initiale n'était pas attendue avant 2021. Vision (Paul Bettany) et la Sorcière Rouge (Elizabeth Olsen) seront là pour un show qui s'annonce atypique à en croire les quelques images dévoilées (difficile de ne pas penser ànotamment).Enfin, début 2021 Tom Hiddleston se retrouvera une nouvelle fois dans la peau de Loki pour une série éponyme dont on ne sait aujourd'hui presque rien.Il ne reste plus qu'à attendre pour voir si le succès sera au rendez-vous pour Disney+, comme cela a été le cas pour sa série, et si ses bons chiffres se maintiendront en 2020.