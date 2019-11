Le veilleur d'écran[s] S01E05 📺 Battlestar Galactica ou la claque spatiale indétrônable

Dans un contexte où l'offre en matière de séries n'a jamais été aussi pléthorique, le Veilleur d'écran[s] se propose d'être votre guide à travers les saisons. Qu'il s'agisse d'une ancienne série aujourd'hui culte, d'un carton récent ou d'un show plus anonyme, cette nouvelle chronique vous aidera à ne perdre votre temps qu'en bonne compagnie.

Galactica d'école



Complètement moi actuellement

Une série qui va à Baltar

Plus Cylon, plus c'est bon

Diffusée de 2004 à 2009 sur l'ancêtre de la chaîne Syfy,est en fait un reboot de la sériequi, elle, date tout de même de 1978. Et grand bien a pris le créateur de la version modernisée : Ronald D. Moore. L'homme, à qui l'on doit plus récemment la sympathique - bien que longuette au fil des saisons -, et qui signera tout prochainementpour Apple, s'est en effet surpassé durant un peu plus de quatre saisons. D'autant plus que de nombreux épisodes bonus et même deux films (et) viennent s'intercaler entre les saisons, portant l'ensemble à une durée de visionnage plus que conséquente (qui plus est pour l'époque : les saisons font environ 20 épisodes chacune).Hasard du calendrier, une autre « suite/reboot » de la série, cette fois chapeautée par Sam Esmail, a été officiellement annoncée il y a peu. Le créateur de l'acclaméea indiqué qu'il s'agirait d'une nouvelle histoire, prenant place dans l'univers précédemment créé par Moore. Les puristes pourront donc probablement reposer leurs torches et leurs fourches (en tout cas j'ai posé les miennes, en attendant de voir).De quoi parle donc, me demandez-vous après cette introduction assurément beaucoup trop longue ? L'action se déroule à bord d'un vaisseau de guerre spatial obsolète - qui donne d'ailleurs son nom à la série. Nous y suivons les derniers survivants humains des 12 Colonies de Kobol, qui ont été totalement éradiquées par les Cylons, des robots conçus par l'Homme pour accomplir de nombreuses tâches à sa place, et qui, vous l'aurez compris, finissent par se retourner contre leurs créateurs.Ce moment de basculement est d'ailleurs traité dans la série dérivée(2010), que nous vous déconseillons cependant de regarder, tant il n'y a presque rien à en sauver. Si le cœur vous en dit, tournez vous plutôt vers le film de 2013,, qui se déroule également quelques années avant les événements de la série principale. Mais trêve de digression, retournons àpour les intimes.Pourquoi cette série mériterait-elle plus votre temps qu'une autre ? Tout simplement parce queest un exercice de style du space opera particulièrement réussi, qui repousse les frontières du genre. En dehors de(débutée en 2015, et dont la S04 est attendue pour fin 2019 sur Prime Video), aucune série n'est arrivée ne serait-ce qu'à la cheville dedans cette catégorie. Il y a bien eu des shows sympathiques dernièrement (on pense par exemple àet, surtout,), mais aucun n'a jamais atteint la richesse d'écriture, la pertinence des différents niveaux de lecture, la qualité de la réalisation ou encore l'ambition scénaristique et les jeux d'échelles, de la série de Moore... (Pas de panique, je n'oublie pas ici ma série de cœur qu'est, mais il faut bien avouer quejoue dans la catégorie au-dessus).Même si le genre du space opera n'est pas votre tasse de thé, il y a tant d'éléments de qualité à trouver dansqu'il serait dommage de ne pas y plonger ne serait-ce que par curiosité. Par où commencer ? Probablement par les très riches personnages qui portent l'histoire, non moins riche, du show. De l'insubordonnée pilote Starbuck (Katee Sackhoff) au charismatique Amiral Adama (Edward James Olmos) et son grincheux second Saul Tigh (Michael Hogan), en passant par la Présidente Laura Roslin (Mary McDonnell) ou les plus cryptiques docteur Gaius Baltar (James Callis) et Numéro Six (Tricia Helfer), les nombreux personnages brillamment écrits et incarnés évoluent avec brio d'une saison à l'autre au rythme des révélations et changements souvent radicaux de situation, que nous nous garderons bien évidemment de dévoiler.Mais au-delà de l'histoire centrale qui retourne régulièrement le cerveau tout en conservant une cohérence solide (coucou les médiocreset, c'est à vous que je pense),aborde également avec tact et pertinence de nombreux thèmes et sujets universels (l'Humanité, l'esclavage, la politique, la religion, la philosophie, etc.). Il serait alors extrêmement réducteur de cantonner la série à une simple course-poursuite dans l'espace quand il y a bien plus que cela à trouver au fil des épisodes.

« Battlestar Galactica relève d'une ambition et d'une profondeur rarement égalée »

A Helfer of a ride



Le monsieur mérite même une petite vidéo en live en plein article parce que zut.



Ouais, hein

Cylons

Cette série est pour vous si : - Vous aimez les personnages, les intrigues et les musiques riches d'intensité

- Vous attendez avec impatience la S04 de The Expanse

- Vous voulez vous impliquer dans quelque chose de mémorable



Cette série n'est pas pour vous si : - Vous n'avez pas beaucoup de temps à lui consacrer

- Vous êtes vraiment allergique à la SF ou aux effets spéciaux (un peu) datés

- Vous n'aimez pas les séries bavardes et la politique



Si je l'ai déjà dit, il me semble nécessaire d'insister sur ce point :relève d'une ambition et d'une profondeur rarement égalées dans le secteur du space opera. Très peu de shows, tous genres confondus, peuvent d'ailleurs se targuer d'une telle richesse scénaristique. En d'autres termes,est au space opera ce qu'estau « policier documentaire », ce qu'està la série de guerre, ce qu'està la fantasy (n'en déplaise aux «») ou ce qu'estau peplum : un leader tout simplement incontournable.Impossible de ne pas parler de la musique composée par Bear McCreary. C'est d'ailleurs cette bande originale qui m'a donné l'idée de mettre de la musique en tête de chaque épisode de cette chronique et j'espère que vous apprécierez la playlist amoureusement fabriquée à la main.Bear McCreary tire sa notoriété auprès du grand public, en partie, du jeu vidéosorti en 2018 ; il a également composé d'excellentes choses pour les oreilles dont les OST des séries(ah, encore toi !) ou encoreet plus récemment du filmCela dit, son travail surreste à mon sens une de ses plus belles œuvres, si ce n'est la plus belle, et c'est probablement grâce à lui que j'aime aujourd'hui autant écouter les musiques de films, de séries et de jeux vidéo. Qu'il souligne avec intensité un moment dramatique avec des cordes ou qu'il accompagne, voire mène l'action à grands coups de percussions, McCreary est un acteur à part entière de la série. Celle-ci lui doit en partie son rythme maîtrisé et son intensité, ponctuelle mais efficace, notamment durant des combats spatiaux épiques même malgré la technique vieillissante.Car même si la série est longue et que le scénario parfois complexe nécessite une quantité non négligeable de dialogues (heureusement bien écrits et ponctués de lignes mémorables), à aucun moment le spectateur n'a envie d'abandonner l'équipage du Galactica avant le dénouement final. Et puisque l'on parle du final - un sujet clivant parmi les fans -, sachez qu'à mon humble avis la fin de la série est, à un détail près, extrêmement satisfaisante (quoi de plus triste d'un long chemin gâché par un aboutissement raté ?).Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore dont je ne peux pas parler sans gâcher la surprise,est l'une des séries que j'ai le plus envie de revoir, tous les ans, malgré sa longueur et quelques effets spéciaux qui commencent à piquer les yeux.Alors, si d'ici quelques temps, après l'avoir (re)vue, vous reveniez en commentaire de cette chronique pour écrire un simple «», je serais assurément le plus heureux deshommes.Parlons pour finir, du plus gros point faible de: sa disponibilité aujourd'hui. La série n'est actuellement proposée sur aucune plateforme de SVOD (Shame!). Outre le format numérique chez votre fournisseur préféré, le moyen le plus sûr d'avoir accès à tous les épisodes et les films dans le bon ordre et en qualité optimale reste d'acheter un joli coffret DVD/Blu-Ray complet. Mais si, vous savez, les trucs ronds qui se mettent dans votre console de salon.