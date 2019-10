Le veilleur d'écran[s] S01E01 📺 surtout ne ratez pas la série Undone

Dans un contexte où l'offre en matière de séries n'a jamais été aussi pléthorique, le Veilleur d'écran[s] se propose d'être votre guide à travers les saisons. Qu'il s'agisse d'une ancienne série aujourd'hui culte, d'un carton récent ou d'un show plus anonyme, cette nouvelle chronique vous aidera à ne perdre votre temps qu'en bonne compagnie.



Undone vaut mieux que deux tu l'auras

La rentrée des séries, comme d'habitude spécialement chargée en nouveautés sur le petit écran, est déjà sur nous. Dans un océan de nouveaux shows pas toujours mémorables, il est souvent difficile de trouver la perle à ne pas manquer. Sauf si l'on tombe dessus du premier coup comme cela a été mon cas. Cette année, cette perle s'appelleCréée par Kate Purdy et Raphael Bob-Waksberg (une productrice et le créateur de l'également géniale, que je vous recommande fort, en passant, avant l'arrivée prochaine de son ultime saison), cette série est disponible sur Prime Video.

"difficile de ne pas succomber au binge watching"

Avec son format condensé de 8 épisodes de 20 minutes, difficile de ne pas succomber autant le show tout en rotoscopie (un style visuel où il est question de dessiner par-dessus des prises en vues réelles, ce qui permet un certain réalisme tout en donnant une grosse latitude aux créateurs en ajoutant et en modifiant ce que l'on souhaite) se dévore tout seul.Le spectateur y suit Alma (Rosa Salazar, qui prêtait récemment son visage à l'héroïne du filml), une jeune femme ennuyée par son quotidien routinier et qui a rarement sa langue dans sa poche. Un peu comme dans l'exceptionnelle(encore une solide recommandation, c'est gratuit), elle a notamment une relation compliquée avec sa sœur et sa mère, notamment depuis le décès de son père (Bob Odenkirk de) dans un accident de voiture il y a de nombreuses années.

"son pouvoir nouvellement acquis : voyager dans le temps."

Après son accident, elle s'alita

Cette série est pour vous si : - Vous recherchez un format court

- Vous voulez voir quelque chose de différent visuellement

- Vous aimez Fleabag ou BoJack Horseman



Cette série n'est pas pour vous si : - Vous êtes allergique au voyage dans le temps ou à la rotoscopie

- Vous ne supportez plus Rosa Salazar depuis Alita : Battle Angel

Après avoir subi elle-même un accident de voiture, Alma commence à voir le “fantôme” de son père qui va lui demander d'enquêter sur son décès, qu'il ne pense pas être accidentel, grâce notamment à son pouvoir nouvellement acquis : voyager dans le temps.C'est là que le choix de la rotoscopie prend tout son sens, car les différentes expérimentations et visions de la jeune femme au fil des épisodes pour maîtriser ses capacités capricieuses et imprévisibles (le spectateur est d'ailleurs toujours laissé dans le doute de savoir si ces pouvoirs sont bien réels ou si Alma imagine tout cela dans sa tête) vont se traduire par des scènes colorées et hallucinées que seul le dessin est capable de retranscrire sans paraître ridicule.La mise en scène est grandiose et chaque échappée d'Alma de sa réalité est un régal pour les yeux (mais aussi les oreilles, certains morceaux d'Amie Doherty que vous êtes peut-être en train d'écouter en ce moment même font dresser les poils sur les bras).Et même si le cœur d', à savoir l'enquête sur le décès de Jacob, est relativement intéressant, le show brille surtout sur tout le reste. Deuil, famille, folie, dépression, religion, relations humaines... les sujets abordés sont nombreux malgré le format court de la série et la justesse est toujours de mise.Cela est notamment permis par l'excellent jeu d'acteur de l'ensemble du casting (mention spéciale à Siddharth Dhananjay qui incarne Sam, le petit ami d'Alma), mais aussi par des dialogues qui font mouche et qui rappellent imparablementLe mélange doux-amer de la série Netflix, ponctué de quelques touches d'humour bien senties, se retrouve véritablement danset on ne va pas s'en plaindre.Pour être tout à fait franc, j'ai bien du mal à trouver des points négatifs à la série d'Amazon en dehors de son format presque frustrant tant j'aurais aimé passer plus d'épisodes en compagnie d'Alma, de sa verve et de sa vie compliquée. À moins d'être véritablement allergiques au (léger) côté ésotérique de la série ou à son style visuel qu'on ne voit assurément pas tous les jours en 2019, rendez-vous service : regardez. À la semaine prochaine.