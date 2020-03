Le Google Play et l'AppStore se réorganisent pour éviter la désinformation sur le coronavirus

Des murs poreux

Les applications non officielles en quarantaine

Source : Android Police

Dans le contexte actuel, il n'y a pas que le coronavirus qui se propage rapidement, il y a aussi les. En réaction, le Google Play Store comme l'AppStore ont récemment mis en place de nouvelles règles pour en limiter l'impact.Du côté de la filiale d'Alphabet, on a décidé de trancher dans le vif. Ainsi, sur le magasin d'applications, des termes tels que « coronavirus », « corona » ou « covid-19 » (l'acronyme anglais de la maladie) renvoient tout simplement vers des pages de résultats vides. Auparavant, ces recherches aboutissaient sur des contenus dont la légitimité pouvait être remise en cause. Google a donc préféré limiter leur mise en avant.Cependant, cette nouvelle politique est loin d'être infaillible... Il suffit en effet d'ajouter quelques fautes pour que les résultats s'affichent comme avant. C'est le cas, par exemple, avec les termes « covid19 » (sans trait d'union), « covid » ou « covid_19 ».Par ailleurs, l'entreprise a créé une page sur le Play Store dédiée aux informations sur le coronavirus. On y retrouve plusieurs applications, comme celle de la Croix-Rouge, de franceinfo ou... Twitter. Mais la section n'est pas particulièrement mise en avant, c'est même le moins que l'on puisse dire. Nous n'avons en effet réussi à la trouver qu'en effectuant une recherche sur Google, et non directement sur le Play Store.Chez Apple, on a opté pour une autre stratégie. La firme a plutôt décidé de rejeter toutes les applications sur le coronavirus conçues par un développeur indépendant. Elle s'appuierait sur une nouvelle règle à propos des domaines régulés (comme celui de la santé), ajoutée cette semaine sur l'AppStore, qui explique que seules les applications éditées par un organisme officiel seront acceptées.Une position ferme qui demeure pour l'instant assez théorique. Car contrairement au store de Google, celui d'Apple permet toujours de rechercher des termes autour du coronavirus. Et les résultats présentés ne semblent pas tous émaner d'un organisme officiel...