Coronavirus : Google et Twitter demandent à leurs salariés de privilégier le télétravail

Cas suspect chez Google, à Dublin

Twitter et Coinbase favorables au télétravail

Source : Business Insider

Le télétravail a souvent été loué pour les bénéfices qu'il apporterait aux employés, même si certaines études remettent en question cet avis. Quoi qu'il en soit, avec l'épidémie actuelle de maladie à coronavirus, il présente au moins l'avantage de limiter les risques de contamination. C'est pourquoi de plus en plus d'entreprises le proposent, voire l'imposent, à leurs salariés.Ainsi, lundi dernier, Google a demandé à ses équipes de Dublin (Irlande) de ne pas venir au bureau le lendemain. D'après l'entreprise, cette consigne constituait une «» du personnel. La cause de ce bouleversement : un employé présentait des symptômes de l'état grippal, et donc peut-être du Covid-19.A priori, le retour au bureau devait néanmoins intervenir dès ce mercredi. Il ne s'agit cependant pas de la seule mesure prise par Google, pour lutter contre la propagation du virus. Hier, la firme a en effet annoncé l' annulation de son événement I/O De son côté, Twitter s'est plus généralement prononcé en faveur du télétravail pour tous ses salariés. «», explique la société sur son blog . Une recommandation soutenue qui se transforme même en obligation pour les équipes situées à Hong Kong, au Japon et en Corée du Sud.D'autres entreprises emboîtent le pas des deux géants, à l'image de Coinbase, plateforme d'échange de devises. Sur Twitter , son P.-D.G., Brian Armstrong, a déclaré : «», tout en admettant qu'il ne s'agissait pas d'une «».D'après les dernières estimations, le coronavirus a infecté plus de 92 000 personnes dans le monde et provoqué plus de 3 100 décès.