Le cofondateur d'Apple pensait être responsable de l'apparition du coronavirus aux États-Unis

Aucun test réalisé à leur retour d'Asie

Fausse alerte

Lorsqu'une épidémie d'une grande ampleur frappe la planète, on recherche souvent le « patient zéro ». C'est-à-dire la première personne à avoir été contaminée et qui a pu constituer le point de départ de la propagation. Ce terme a une portée géographique : il peut y avoir autant de « patients zéros » que de foyers d'infection.Steve Wozniak, qui a cofondé Apple avec Steve Jobs en 1976, a bien cru avoir endossé ce déplaisant costume pour les États-Unis. Dans un mail transmis à CNET , l'ingénieur explique être rentré d'un voyage en Asie du Sud-est le 4 janvier dernier, en compagnie de sa femme, Janet.Le couple est alors diminué par une maladie, que Wozniak qualifie de «». Parmi les symptômes, figurent un mal de gorge intense et de la toux, des signes qui alerteraient aujourd'hui quant à une possible infection par le coronavirus. Mais à l'époque, l'épidémie n'a pas autant fait parler d'elle.L'ancien dirigeant a d'ailleurs rapidement contacté le CDC (), agence fédérale américaine en charge de la protection de la santé publique. Mais loin de placer les Wozniak en quarantaine, cette dernière leur a simplement recommandé de... bien se laver les mains.Ont-ils donc introduit le virus aux États-Unis ? L'ancien associé de Steve Jobs a tenu à tempérer cette idée, qu'il a lui-même évoquée dans un premier temps. Selon lui, il ne s'agissait que «», d'autant que d'autres symptômes présentés par le couple ne semblaient pas caractéristiques du Covid-19 (soucis gastro-intestinaux). Finalement, Janet Wozniak a passé des examens qui ont révélé qu'elle souffrait d'une infection des sinus.La maladie à coronavirus a pour l'heure entraîné la mort de six personnes sur le territoire américain. Au total, dans le monde, plus de 90 000 cas ont été recensés, pour plus de 3 000 décès.