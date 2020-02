Coronavirus : un nouveau scanner thermique pour repérer plus vite les symptômes

© Pixabay

La réponse aux files d'attente

Baptisé iThermo, l'appareil est actuellement en phase de test. Si des appareils de ce genre existent déjà, les chercheurs attendent de lui qu'il améliore considérablement la rapidité des diagnostics.Selon Chua Chee Yong, le responsable des services et capacités d'IHiS, l'iThermo est en mesure de scanner entre huit et dix personnes par minute, contre deux ou trois avec les appareils conventionnels. Et surtout, l'iThermo est un appareil automatisé. Chua Chee Yong affirme ainsi : «».Les autorités souhaitent ainsi installer des appareils de ce type à l'entrée de bureaux ou de bâtiments publics afin de scanner continuellement le flux des passants. Ces derniers jours, de longues files d'attente pour l'obtention d'un diagnostic se sont créées à Singapour, certaines avoisinant les 40 minutes. Le dépistage manuel prenant un certain temps et nécessitant de la main-d'oeuvre, l'iThermo propose d'apporter une nouvelle solution de rapidité. L'appareil, dont l'utilisation nécessite un smartphone, mesure 25 centimètres de haut pour 12 cm de large et un poids de 650 grammes.Son fonctionnement repose sur trois objectifs photos : celui du smartphone, et ceux d'une caméra laser et d'une caméra thermique. En utilisant les images issues des trois appareils, l'iThermo peut déterminer la température corporelle d'un individu en tenant compte de la distance à laquelle il se trouve et de la température ambiante. Si une personne est fiévreuse, l'iThermo émet un son particulier.Il peut ainsi scanner des personnes jusqu'à une distance de trois mètres. Si ce détecteur est encore en période de test, les essais réalisés jusque-là ont été jugés «» par IHiS. Kronikare, de son côté, affirme avoir constaté une efficacité de diagnostic de 100 %.