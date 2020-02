Coronavirus : Foxconn va fabriquer 2 millions de masques pour ses employés

Lire aussi :

Un masque à l'essai

La firme, fournisseur d'Apple, souhaite confectionner 20 millions de masques d'ici la fin du mois. Hon Hai Precision Industry (le nom officiel de Foxconn) assemble les téléphones du géant américain, mais officie également pour d'autres marques internationales.Si la production dans les usines a redémarré depuis le 10 février, à l'instar de nombreuses sociétés chinoises, elle est encore largement réduite. Ce mercredi 12 février, Foxconn a néanmoins déclaré vouloir reprendre la moitié de sa production en Chine d'ici la fin du mois. En mars, le géant taïwanais espère retrouver 80 % de son activité.Pour l'heure, un masque chirurgical à destination du personnel est créé dans l'entreprise. Foxconn essaie ainsi de contourner le problème de ralentissement des chaînes de production, et donc d'approvisionnement. D'ici la fin du mois de février, 2 millions d'exemplaires de ces masques devraient être confectionnés. Officiellement, ils sont réalisés pour un usage interne, et destinés à lutter contre la propagation du coronavirus (la firme emploie des centaines de milliers de personnes, notamment en Chine continentale). Les exemplaires restants seront envoyés à la population.Foxconn n'est pas la seule entreprise à se détourner de son activité première pour s'orienter vers la fabrication de masques. La société de vêtements Hongdou Group ou encore SAIC-GM-Wuling Automobile (liée à General Motors) font de même. Si la production en Chine est largement paralysée, un certain nombre de sociétés multinationales s'attend à une perturbation importante de leur approvisionnement global.